Raubtaten durch Jugendliche- Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

Nr. 1415

Gemeinsame Meldung Staatsanwaltschaft und Polizei Berlin

Wegen des Verdachts des schweren Raubes vollstreckten Polizeikräfte heute früh richterliche Durchsuchungsbeschlüsse an fünf Anschriften in Charlottenburg, Westend und Grunewald. Die seit Mai 2022 geführten Ermittlungen richten sich gegen vier Jugendliche, die im Verdacht stehen, am 27. Mai 2022 in der Argentinischen Allee in Dahlem drei Jugendliche unter Anwendung von Gewalt, unter anderem mit einem sogenannten Totschläger, ihrer Wertsachen beraubt zu haben. Unter anderem Auswertungen von Videoaufzeichnungen führten die Ermittlerinnen und Ermittler auf die Spur des Jugendlichen Quartetts.

Alle vier Tatverdächtigen, drei 16-Jährige und ein 17-Jähriger, wurden angetroffen und nach erkennungsdienstlichen Behandlungen in einem Polizeigewahrsam wieder entlassen. Bei den Durchsuchungen fanden die Einsatzkräfte Beweismittel, die sichergestellt wurden.

Es besteht der Verdacht, dass die Jugendlichen noch für weitere Raubtaten verantwortlich sein könnten, die in örtlicher und zeitlicher Nähe und mit einer ähnlichen Begehungsweise stattgefunden haben. Die Ermittlungen dauern an und werden bei einem Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) geführt.