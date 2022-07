Nr. 1412

In Prenzlauer Berg brannte heute früh ein Motorroller vollständig ab. Gegen 4.15 Uhr bemerkte eine Passantin in der Ueckermünder Straße das brennende Kleinkraftrad und rief die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen an dem, auf dem Gehweg in der Nähe einer Hauswand, abgestellten Zweirad. Durch die Hitze und die Flammen wurden zudem ein Kunststoffrollladen und eine Fensterscheibe beschädigt. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen.