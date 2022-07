Angegriffen und schwer verletzt

Nr. 1402

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann bei einem Angriff in Prenzlauer Berg schwer verletzt. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge soll der 24-Jährige gegen 2.10 Uhr in einem Fitnessstudio in der Prenzlauer Allee von einem bislang unbekannten Mann unvermittelt mit einem Messer angegriffen und dabei schwer am Oberkörper verletzt worden sein. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Angegriffenen in ein Krankenhaus, wo er operiert wurde. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und einer möglichen Vorbeziehung zwischen dem Verletzten und dem mutmaßlichen Täter führt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City).