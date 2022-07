Gestürzt und schwer verletzt

Nr. 1400

In Kaulsdorf wurde ein Mann gestern Abend bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der 34-Jährige gegen 19.30 Uhr mit einem Motorrad die Straße Alt-Kaulsdorf in Richtung Straße Alt-Biesdorf. Kurz hinter der Einmündung zur Dorfstraße fuhr er durch einen gekennzeichneten Baustellenbereich, stürzte dort ohne Fremdeinwirkung zu Boden und verletzte sich schwer am gesamten Körper. Mehrere Unfallzeuginnen und -zeugen versorgten den Mann bis zum Eintreffen alarmierter Rettungskräfte, welche ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Da die Polizeieinsatzkräfte bei dem Mann starken Alkoholgeruch feststellten und er angab, vor Fahrtantritt Drogen konsumiert zu haben, wurde eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Weiterführende Ermittlungen ergaben zudem, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).