Fahrradfahrer und Rollerfahrer stoßen zusammen

Nr. 1399

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Charlottenburg wurden drei Personen schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen überquerte der 31-jährige Radfahrer gegen 16 Uhr vermutlich bei Rot den Kaiserdamm auf einer Fußgängerfurt und stieß mit dem 58-jährigen Fahrer einer Vespa zusammen, der auf dem Kaiserdamm in Richtung Danckelmannstraße unterwegs war. Der Radfahrer und der Rollerfahrer mit seiner 57 Jahre alten Sozia stürzten im Bereich der Furt und verletzten sich schwer. Alarmierte Rettungskräfte brachten die drei Verletzten in Krankenhäuser, wo sie stationär aufgenommen wurden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West) übernommen.