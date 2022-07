Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 1390

Gestern Nachmittag erlitt ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Alt-Hohenschönhausen schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll ein 52-jähriger Mann mit einem Krankentransporter gegen 18 Uhr auf der Konrad-Wolf-Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs gewesen sein. Als er mit dem Transporter rückwärts in eine Hofeinfahrt gefahren sein soll, kam es zum Zusammenstoß mit einem Motorradfahrer, welcher die Konrad-Wolf-Straße in die selbige Richtung befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der 55-jährige Motorradfahrer zu Boden. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn mit einem Schock und Prellungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Krankentransporters blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen war der Bahnverkehr der Straßenbahnlinie M5 von circa 18 Uhr bis 18.30 Uhr unterbrochen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 (Ost) übernimmt die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.