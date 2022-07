Fahrraddiebe auf frischer Tat gefasst

Nr. 1388

Polizeieinsatzkräfte nahmen vergangene Nacht zwei Männer in Wedding fest. Ein Zeuge alarmierte gegen 23.40 Uhr die Polizei zur Tegeler Straße und teilte dort mit, dass er sah, wie zwei Männer mit einer Sattelstange das Schloss eines dort abgestellten Fahrrades aufhebelten. Er teilte ferner mit, dass er die beiden Männer befragte, ob ihnen das Fahrrad gehöre. Diese antworteten ihm, dass es ihr Fahrrad sei, sie jedoch den Schlüssel für das Fahrradschloss verloren hätten. Anschließend gingen sie mit dem Fahrrad in Richtung S-Bahnhof Wedding davon. Die Einsatzkräfte stellten die beiden 29 Jahre alten mutmaßlichen Fahrraddiebe an der Kreuzung Müllerstraße/Lynarstraße und nahmen sie fest. Einen Eigentumsnachweis für das Rad konnten sie nicht erbringen. Ein Transportkommando brachte sie in einen Polizeigewahrsam. Dort wurden Blutentnahmen und erkennungsdienstliche Behandlungen durchgeführt, bevor sie dem Kommissariat des Polizeiabschnittes 17 überstellt wurden, welches die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls führt.