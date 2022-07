Bei Fahrzeugkontrolle fündig geworden

Nr. 1387

Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes der Direktion Einsatz und Verkehr sind gestern Abend bei einer Kontrolle eines Autofahrers sowie dessen Beifahrers in Charlottenburg-Nord fündig geworden.

Auf dem Kurt-Schumacher-Damm Ecke Jakob-Kaiser-Platz überprüften die Beamtinnen und Beamten den 20-jährigen polizeibekannten Nissan-Fahrer sowie dessen 19-jährigen Beifahrer, nach mehreren zügigen jedoch ziellos wirkenden Wendevorgängen.

Sichtlich nervös wirkten die beiden jungen Männer bei der Kontrolle; der Grund dafür stellte sich wenig später heraus:

Der wegen mehrerer Drogendelikte bekannte 20-Jährige hatte in szenetypischer Stückelung knapp über 1.000 Euro in seiner Umhängetasche, im Handschuhfach fanden die Beamtinnen und Beamten weitere rund 2.000 Euro. Im Kofferraum transportierten die beiden – verschweißt in einer Plastikbox – einen etwa 1 Kilogramm schweren Beutel mit weißem Pulver, bei dem es sich augenscheinlich um Amphetamin handelt. Sowohl das Geld, als auch das Amphetamin wurden beschlagnahmt. Die beiden Tatverdächtigen wurden durch die Polizistinnen und Polizisten zunächst festgenommen.

Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen wurden die Beamtinnen und Beamten nicht mehr fündig. Beide Festgenommenen wurden nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt.