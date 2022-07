Seniorin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 1374

Schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden müssen, erlitt eine Seniorin bei einem Verkehrsunfall gestern Mittag in Lichtenrade. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 64-jähriger Autofahrer in der Kettinger Straße in Richtung Buckower Chaussee. Gegen 13.30 Uhr wollte der Mann mit seinem Pkw nach rechts in die Buckower Chaussee abbiegen und erfasste dabei die von links kommende 83-jährige Frau, die zu diesem Zeitpunkt mit ihrem elektrischen Krankenfahrstuhl auf dem Radweg in Richtung Lichtenrader Damm fuhr. Die Seniorin kam mit einem Notarztwagen der Berliner Feuerwehr in ein Krankenhaus.

Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) führt die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.