Nr. 1372

In Spandau wurden in der vergangenen Nacht zwei Fahrzeuge in Brand gesetzt. Zeugen hatten gegen 1.45 Uhr Feuerwehr und Polizei in die Hügelschanze alarmiert, nachdem sie dort Brandgeruch und Knallgeräusche wahrgenommen hatten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Brände an einem VW und einem Alfa Romeo, verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen.