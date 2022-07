Unfall verursacht und geflüchtet

Nr. 1371

In Britz verursachte in der vergangenen Nacht eine bisher noch unbekannte Person einen Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und erheblichem Sachschaden und flüchtete anschließend. Nach derzeitigen Erkenntnissen und Angaben mehrerer Zeuginnen und Zeugen, fuhr gegen 23.50 Uhr ein Fahrzeug in der Buschkrugallee in Höhe der Hausnummer 6, ungebremst auf einen Renault auf, der bei Rot vor dortiger Ampel hielt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault auf den vor ihm stehenden Ford geschoben. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin soll unmittelbar nach dem Zusammenstoß mit überhöhter Geschwindigkeit geflüchtet sein. Der 31- jährige Fahrer des Renault erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen an Kopf und Bein und musste von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Auch die Fahrerin des Ford, eine 39-Jährige, erlitt so schwere Verletzungen, dass sie stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Der Beifahrer im Renault zog sich Verletzungen zu, die eine ambulante Behandlung notwendig machten. Die Ermittlungen zu der unfallverursachenden Person dauern an.