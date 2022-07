Zwei Männer durch Messerstiche schwer verletzt

Nr. 1370

In Weißensee wurden in der vergangenen Nacht zwei Männer schwer verletzt. Nach ersten Informationen durch die beiden Verletzten, 30 und 31 Jahre alt, sei es gegen 1 Uhr im Obersteiner Weg aus noch nicht eindeutig geklärten Gründen zu einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe von sechs bis sieben Unbekannten gekommen. Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen die Personen aus der Gruppe die beiden Männer attackiert haben, woraufhin diese sich in ein Fahrzeug flüchteten. Auch hier soll die Gruppe die beiden Männer weiter attackiert, die Seitenscheiben des Fahrzeugs eingeschlagen und mit Messern auf beide Insassen eingestochen haben. Der 30-Jährige war nach eigenen Angaben daraufhin panisch losgefahren und hatte hierbei ein geparktes Auto gerammt. Schließlich sei es den beiden gelungen auszusteigen, zu Fuß zu flüchten und Feuerwehr und Polizei zu verständigen. Eine Absuche nach der Tätergruppe verlief ohne Erfolg. Während der 31-Jährige wegen erlittener Stichverletzungen an einem Arm ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden musste, wurde der 30-Jährige wegen einer Stichverletzung im Bauchraum stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.