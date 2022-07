Motorradfahrende bei Unfall verletzt

Nr. 1369

In Schöneberg erlitten gestern Abend ein Mann und eine Frau bei einem Verkehrsunfall Verletzungen, die die stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus notwendig machten. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 53-Jähriger gegen 20.50 Uhr mit seinem VW von der BAB A 103 bei Rot langsam in den Sachsendamm ein, um einem von hinten herannahenden Rettungswagen der Feuerwehr, der Blaulicht und Signalhorn eingeschaltet hatte, Platz zu machen. Eine 27-Jährige und ein 45-Jähriger, die mit Motorrädern auf der rechten Spur des Sachsendamms in Richtung Tempelhof unterwegs waren, stießen daraufhin mit dem VW zusammen und zogen sich hierbei jeweils schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten die Verletzten in ein Krankenhaus.