Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 1369

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Hellersdorf wurde ein Kind verletzt. Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhr eine 20-jährige Autofahrerin auf der Louis-Lewin-Straße in Richtung Riesaer Straße. Gegen 18.20 Uhr trat der zweijährige Junge aus Richtung Albert-Kunz-Straße kommend hinter einem Lkw auf die Fahrbahn und wurde von der Autofahrerin erfasst. Ein Rettungswagen brachte den Jungen und seine unter Schock stehende Mutter zur Behandlung in ein Krankenhaus. Auch die 20-Jährige stand unter dem Eindruck des Geschehens und musste am Unfallort behandelt werden. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte in der Polizeidirektion 3 (Ost) führt die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang.