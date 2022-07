Zwei Verletzte und vier beschädigte Fahrzeuge nach Verkehrsunfall

Nr. 1365

Bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern Abend in Neukölln ereignete, wurden eine Frau schwer und ein Mann leicht verletzt. Gegen 19.30 Uhr befuhr eine 37-jährige Autofahrerin die Karl-Marx-Straße vom Herrnhuter Weg aus kommend in Richtung Ganghoferstraße. Als drei vorausfahrende Fahrzeugführende verkehrsbedingt zum Stehen kamen, fuhr die Frau auf den hintersten der drei wartenden Wagen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Kraftfahrzeuge aufeinandergeschoben und beschädigt. Die auffahrende Fahrzeugführerin erlitt schwere Verletzungen am gesamten Körper und wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein 44 Jahre alter Mann, der sich im dritten Fahrzeug befand, klagte über Kopfschmerzen, lehnte eine ärztliche Behandlung aber ab. Die beiden weiteren Fahrzeugführerinnen, 22 und 33 Jahre alt, blieben unverletzt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Karl-Marx-Straße zwischen Herrnhuter Weg und Werbellinstraße in beiden Richtungen bis etwa 20.40 Uhr gesperrt. Hiervon war auf der ÖPNV betroffen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.