Frau rassistisch beleidigt und geschlagen

Nr. 1364

Wegen des Verdachts der rassistischen Beleidigung und Körperverletzung muss sich nun eine Tatverdächtige verantworten, die in der vergangenen eine kopftuchtragende Frau in Weißensee attackierte. Kurz nach Mitternacht soll die 37-jährige Tatverdächtige in einer Gaststätte in der Langhansstraße die 39-jährige Frau zunächst beleidigt haben. Anschließend soll sie der Frau das Kopftuch weggerissen und auf den Boden geschmissen haben. Im weiteren Verlauf soll sie der 39-Jährigen mehrfach gegen den Kopf und Oberkörper geschlagen haben. Alarmierte Einsatzkräfte trennten die beiden Frauen und ermittelten wenig später bei der 37-Jährigen einen Atemalkoholwert von etwa 2,2 Promille. Bei ihr wurde von einem Richter eine Blutentnahme angeordnet, die in einem Polizeigewahrsam durchgeführt wurde. Anschließend kam sie wieder auf freien Fuß. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt führt die weiteren Ermittlungen.