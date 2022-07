Übelkeit, Unwohlsein und Gedächtnisverlust nach Sommerfest: Verdacht der gefährlichen Körperverletzung

Nr. 1363

Nach der Teilnahme an einem Sommerfest am vergangenen Mittwoch in Tiergarten klagte eine Frau über Unwohlsein, Schwindel und Gedächtnisverlust. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hielt sich die 21-Jährige ab 15.30 Uhr bei einem von einer Partei ausgetragenen Sommerfest in der Großen Querallee auf. Im Laufe des Nachmittags und Abends konsumierte sie Getränke, darunter keine alkoholischen, und Speisen. Ab circa 21.30 Uhr soll ihr unwohl und schwindelig geworden sein. Am Morgen nach der Veranstaltung soll sich die junge Frau nicht mehr an den Abend erinnert haben können, ließ sich in einem Krankenhaus untersuchen und erstattete dort gegenüber der alarmierten Polizei Anzeige. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt ein und ordneten eine Blutentnahme, die noch im Krankenhaus durchgeführt wurde, zwecks toxikologischer Analyse an. Bis zum heutigen Morgen erhielt die Polizei Berlin Kenntnis über vier weitere Fälle, bei denen ähnliche Symptome auftraten. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.