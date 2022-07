Radfahrende Seniorin von Autofahrer angefahren

Nr. 1357

Beim Queren einer Straße wurde eine ältere Dame gestern Mittag in Moabit von einem Autofahrer angefahren. Gegen 12 Uhr befuhr der 35-jährige Fahrzeugführer die Straße Alt-Moabit in Richtung Stromstraße. In Höhe der Einmündung zur Kirchstraße, die er laut eigenen Angaben aufgrund eines Ampelausfalls mit geringer Geschwindigkeit querte, ereignete sich dann der Verkehrsunfall. Dabei stieß der Wagen des Mittdreißigers mit der ihm zunächst auf dem Radweg entgegenkommenden 81-jährigen Fahrradfahrerin zusammen, die plötzlich die Fahrbahn in Richtung Kirchstraße passierte. Durch die Kollision stürzte die Dame und wurde am Kopf und einem Bein schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, in dem ihre Verletzungen stationär behandelt werden. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 2 (West) übernommen.