Nr. 1355

In Marzahn wurde eine Frau gestern Nachmittag bei einem Unfall mit einer Tram tödlich verletzt. Aus bislang unbekannten Gründen soll die 81-Jährige gegen 17.45 Uhr auf dem Bahnsteig der Tramhaltestelle S-Bahnhof Springpfuhl in der Allee der Kosmonauten gestürzt und im weiteren Verlauf zwischen ein Treppengeländer einer Unterführung und eine abfahrende Straßenbahn geraten sein. Dabei erlitt die Seniorin schwere Verletzungen, welchen sie noch an der Unfallstelle erlag. Der Ehemann der Frau und der Triebwagenführer wurden durch Rettungskräfte versorgt. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war der Tramverkehr bis etwa 20 Uhr unterbrochen. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übernommen.