Nr. 1354

In der vergangenen Nacht brannte in Gesundbrunnen ein Motorroller. Eine Anwohnerin der Grüntaler Straße hörte gegen 1.40 Uhr laute Geräusche von draußen, sah aus dem Fenster und erblickte zwei Personen, die sich an einem abgestellten Motorroller zu schaffen machten. Kurz darauf rannten die beiden Männer davon, an dem Fahrzeug entwickelte sich ein Brand und die Zeugin alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Nach den ersten Erkenntnissen war der Roller vor einigen Tagen als gestohlen gemeldet worden. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung übernommen.