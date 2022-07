Auseinandersetzung im Park

Nr. 1345

Gestern Abend wurde bei einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Park in Neukölln ein 41-Jähriger mit einer abgebrochenen Flasche verletzt. Gemäß Zeugenangaben sollen zunächst drei bis vier Personen gegen 20 Uhr im Körnerpark in einen verbalen Streit geraten sein. In der Folge soll dann ein bisher Unbekannter den 41-Jährigen mit einer Glasflasche bedroht, diese anschließend zerschlagen und dem Mann in den Hals gestochen haben. Dann sollen beide am Boden liegend noch gerangelt haben. Nach einem Flaschenwurf des Verletzten soll der Unbekannte in Richtung Jonasstraße geflüchtet sein. Der 41-Jährige kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo seine Verletzungen ambulant behandelt wurden. Die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung übernommen.