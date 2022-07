Nr. 1336

Eine Zeugin alarmierte heute früh Feuerwehr und Polizei nach Mitte zu zwei brennenden Pkw. Kurz nach 4 Uhr bemerkte die Anwohnerin Flammen an zwei in Parkhäfen der Calvinstraße abgestellten VW. Brandbekämpfer löschen die brennenden Fahrzeugteile an dem VW Fox und dem VW Polo. Verletzt wurde niemand. Wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen übernommen.