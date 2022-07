Brandstifter mit Bildern gesucht – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1352

Mit der Veröffentlichung mehrerer Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung eines Mannes. Der Gesuchte soll am 13. April 2022 gegen 0.25 Uhr auf einem Autohof in der Hansastraße insgesamt sieben Fahrzeuge in Brand gesetzt haben. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Drei der angegriffenen Wagen brannten vollständig aus, vier weitere wurden beschädigt.

Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat die Taten beobachtet und sich bislang noch nicht bei der Polizei Berlin gemeldet?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben geben?

Hinweise richten Sie bitte an das zuständige Brandkommissariat beim Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664 912222, per E-Mail, an die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle.