Brandstiftungen an Fahrzeugen

Zu zwei Brandstiftungen an geparkten Fahrzeugen gestern Abend und heute früh hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nr. 1318

Gegen 19.40 Uhr bemerkte ein Autofahrer einen Brandschaden am Kotflügel, als er seinen zuvor in der Spenerstraße in Moabit geparkten Wagen aufsuchte. Die Feuerwehr musste nicht mehr alarmiert werden. Der 36-Jährige informierte die Polizei und erstattete Anzeige.

Nr. 1319

Ein Passant entdeckte gegen 3.20 Uhr in der Karl-Holtz-Straße in Marzahn einen brennenden Reifen an einem geparkten Auto und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Einsatzkräfte der Polizei konnten den Kleinbrand mit einem Feuerlöscher bekämpfen.

In beiden Fällen wurde niemand verletzt. Eine politische Tatmotivation ist bislang nicht erkennbar.