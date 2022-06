Nr. 1306

In der vergangenen Nacht nahmen Polizeieinsatzkräfte einen mutmaßlichen Einbrecher in Steglitz fest. Nach bisherigem Kenntnisstand bemerkten Anwohner der Sedanstraße gegen 1.30 Uhr verdächtige Geräusche, sahen zudem eine verdächtige Person und alarmierten daraufhin die Polizei. Zwischenzeitlich entdeckte ein 72-jähriger Mieter einer Wohnung im Erdgeschoss, dass bei ihm ein Fenster eingeschlagen wurde. Ins Innere gelang der Unbekannte jedoch nicht. Anhand einer Personenbeschreibung und Angabe der Fluchtrichtung des mutmaßlichen Einbrechers nahmen Einsatzkräfte des Abschnitts 42 noch in der Nähe einen 60-jährigen Tatverdächtigen fest. Er wurde der weiter ermittelnden Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) überstellt.