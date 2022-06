Nr. 1300

In der vergangenen Nacht überfielen zwei bislang Unbekannte eine Waschanlage in Neukölln. Dem bisherigen Erkenntnisstand zufolge sollen die beiden kurz nach 22 Uhr ein Büro der Anlage in der Lahnstraße betreten, dem 31-jährigen Angestellten eine Schusswaffe vorgehalten und Geld gefordert haben. Bevor das Duo flüchtete, soll es den Mitarbeiter noch bedroht haben. Der junge Mann blieb unverletzt und rief die Polizei. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zum Sachverhalt führt ein Raubkommissariat der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City).