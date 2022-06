Überfall mit Schusswaffe

Nr. 1296

Gestern Nachmittag nahmen Polizeieinsatzkräfte in Köpenick einen mutmaßlichen Räuber fest. Dem bisherigen Erkenntnisstand zufolge betrat ein bis dahin Unbekannter gegen 17.50 Uhr ein Ladengeschäft in der Grünstraße und soll die 60 Jahre alte Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert haben. Die Frau rief daraufhin lautstark um Hilfe, so dass der mutmaßliche Täter gemeinsam mit einem Komplizen, der vor dem Laden Schmiere gestanden haben soll, ohne Beute flüchtete. Passanten, die auf den Vorfall aufmerksam wurden, konnten den Mittäter ergreifen und bis zum Eintreffen alarmierter Polizeieinsatzkräfte festhalten. Die Beamtinnen und Beamten brachten den 18-Jährigen in einen Polizeigewahrsam, das er nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder verlassen konnte. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und zum mutmaßlichen Haupttäter führt die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd).