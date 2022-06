Nr. 1290

Zwei Männer verhinderten in der vergangenen Nacht, einen Autobrand in Hellersdorf. Ein Anwohner der Maxie-Wander-Straße sah gegen 3.30 Uhr aus dem Fenster, erkannte Feuerschein unter einem geparkten Wagen und alarmierte den Notruf. Gleichzeitig machte ein Radfahrer dieselben Feststellungen, stieg von seinem Rad und zog eine unter dem Auto liegende Flasche mit einer brennenden Flüssigkeit hervor. An dem Fahrzeug entstand nach einer ersten Inaugenscheinnahme kein Schaden. Es wurden Ermittlungen wegen versuchter Brandstiftung eingeleitet, die das Landeskriminalamt übernommen hat.