Nr. 1288

Erfolglos blieb in der vergangenen Nacht der Versuch, einen Geldausgabeautomaten in Schmargendorf zu öffnen. Nach den bisherigen Erkenntnissen entfernten Unbekannte kurz nach 3 Uhr an dem im Vorraum einer Postbankfiliale in der Kissinger Straße stehenden Gerät gewaltsam die Verkleidung. Ein weiteres Öffnen gelang ihnen hingegen nicht. Ohne Beute entkamen sie anschließend in unbekannte Richtung. Ein Kriminalkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.