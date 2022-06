Nr. 1286

In Charlottenburg nahmen Polizeieinsatzkräfte heute früh einen Mann nach einem Wohnungseinbruch fest. Ein aufmerksamer Anwohner beobachtete gegen 3.30 Uhr, wie ein bis dahin Unbekannter auf einen Balkon im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Leibnizstraße kletterte und rief die Polizei. Der Unbekannte brach im weiteren Verlauf die Balkontür auf und gelangte so in die Wohnung. Dort nahmen ihn die alarmierten Polizistinnen und Polizisten schließlich fest und brachten den 50-Jährigen in einen Polizeigewahrsam, wo er nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung der Kriminalpolizei der Direktion 2 (west) übergeben wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an.