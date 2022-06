Versuchter Autodiebstahl - Festnahme

Nr. 1285

Ein mutmaßlicher Autodieb wurde gestern Nachmittag in Neukölln festgenommen. Ein Zeuge sah nach bisherigem Kenntnisstand gegen 16.30 Uhr in der Thomasstraße, wie sich ein Mann in einem Fahrzeug unterhalb des Lenkrades zu schaffen machte und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte trafen den Mann noch im Wagen an und nahmen ihn widerstandslos fest. Bei dem 40-Jährigen fanden die Einsatzkräfte in der Hosentasche einen Ausweis, der nicht auf ihn ausgestellt ist und aus einem Diebstahl stammt sowie mutmaßliche Betäubungsmittel. Der Festgenommene wurde der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.