Parkanlage geräumt

Nr. 1284

In der vergangenen Nacht räumten Einsatzkräfte der Polizei Berlin mit Unterstützung der Bundespolizei eine Parkanlage in Mitte. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es ab 22.40 Uhr im Monbijoupark zu zwei schweren Raubtaten und einer gefährlichen Körperverletzung, bei denen insgesamt vier Personen verletzt und zum Teil ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Gegen 0.40 Uhr stellten die Polizistinnen und Polizisten rund 1000 Personen im James-Simon-Park und im Bereich der Unterführung zum Monbijoupark fest und entschlossen sich, zur Verhinderung weiterer Straftaten, den Park zu räumen. Die rund 40 Einsatzkräfte sprachen die Parkbesuchenden an und forderten sie auf, die Grünanlage zu verlassen. Rund 15 Minuten später, gegen 1 Uhr, war die Parkanlage menschenleer. Bei der Räumung kamen auch Diensthunde zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen zu den beiden Raubtaten und der gefährlichen Körperverletzung führt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City).