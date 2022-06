Nr. 1283

In der vergangenen Nacht kam es bei einer Einsatzfahrt eines Polizeifahrzeugs in Tiergarten zu einem Unfall. Nach bisherigem Kenntnisstand war ein Einsatzwagen mit zwei Beamten gegen 3.15 Uhr in der Linkstraße in Fahrtrichtung Reichpietschufer auf dem Weg zu einem Einsatz unterwegs. In Höhe der Brüder-Grimm-Gasse überfuhr der Wagen die Mittelinsel und stieß gegen die in der Straßenmitte befindliche Umzäunung der dortigen Tiefgaragenausfahrt. Es entstand Sachschaden und das Polizeifahrzeug war nicht mehr fahrfähig. Die beiden im Auto befindlichen Polizeibeamten blieben unverletzt.