Festnahmen nach Einbruch in Elektrofachmarkt

Nr. 1281

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 13 haben gestern Abend zwei Jugendliche festgenommen, die zuvor mit zwei weiteren Komplizen in einen Elektronikfachmarkt in Pankow eingebrochen sein sollen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge sollen die vier Tatverdächtigen kurz nach 21 Uhr mit einem Nothammer die Glaseingangstür der Filiale in der Breite Straße eingeschlagen haben und so in das Geschäft gelangt sein. Mindestens acht ausgestellte Handys soll das Quartett an sich genommen und in Richtung Bürgerpark geflüchtet sein. Die Polizistinnen und Polizisten fanden bei der Absuche nach den Tatverdächtigen zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren, die zwei der gestohlenen Handys bei sich hatten. Beide kamen in einen Polizeigewahrsam, wo eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt wurde. Anschließend wurden sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen zu den beiden noch unbekannten Komplizen, die flüchten konnten, dauern an und werden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 geführt.