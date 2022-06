Nr. 1278

Bei einem Verkehrsunfall gestern Mittag in Heiligensee wurde ein Mädchen schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr ein 74-jähriger Mann mit seinem Pkw gegen 12.15 Uhr die Hennigsdorfer Straße in Richtung Alt Heiligensee. Als der Autofahrer einen an einer Haltestelle stehenden Bus überholte, soll die Zwölfjährige vor dem Bus auf die Fahrbahn getreten sein und wurde von dem Mercedes-Fahrer erfasst. Durch den Aufprall und den Sturz wurde das Kind am Kopf und an einer Schulter verletzt. Rettungskräfte brachten das Mädchen in ein Krankenhaus, wo es stationär aufgenommen wurde.