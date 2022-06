Nr. 1277

Gestern Nachmittag bemerkte ein Bewohner eines Hauses in Tempelhof Rauch aus der Wohnung einer Nachbarin. Gegen 14.50 Uhr sah der Zeuge den Rauch aus einer Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Götzstraße dringen und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer drangen in die in der dritten Etage gelegenen Wohnung ein und löschten die Flammen. Während der Löscharbeiten konnte die 70-jährige Mieterin dieser Wohnung nur noch tot aufgefunden werden. Andere Personen wurden nicht verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen wird von einer fahrlässigen Brandstiftung ausgegangen. Die Ermittlungen dauern an und wurden durch ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.