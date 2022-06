Radfahrerin von Autofahrer erfasst

Nr. 1272

Bei einem Verkehrsunfall in Mitte wurde eine Fahrradfahrerin gestern Mittag so schwer verletzt, dass sie infolgedessen intensivmedizinisch versorgt werden musste. Nach bisherigen Informationen befuhr die 18-Jährige kurz vor 14 Uhr die Axel-Springer-Straße in Richtung Lindenstraße. Dabei soll sie den rechten Fahrbahnstreifen genutzt haben. Auf Höhe der Einmündung zur Zimmerstraße soll die junge Frau aus bislang ungeklärten Gründen in die linke Fahrspur gefahren sein, in welcher sie von einem in dieselbe Richtung fahrenden Autofahrer erfasst und überrollt worden sein soll. Alarmierte Rettungskräfte sowie die Besatzung eines Notarzteinsatzfahrzeuges versorgten die Schwerverletzte zunächst am Unfallort und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus. Der 54-jährige Fahrzeugführer und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die Feststellung des genauen Unfallhergangs ist nun Teil der Ermittlungen des Fachkommissariats für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).