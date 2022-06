Festnahme nach Taschendiebstählen

Nr. 1271

Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes und des Polizeiabschnitts 28 nahmen gestern Nachmittag gegen 16.05 Uhr am U-Bahnhof Potsdamer Platz in Mitte einen 38- und einen 34 Jahre alten Mann fest. Beide stehen im Verdacht, kurz zuvor durch sogenanntes Antanzen, zwei Männer bestohlen zu haben. Konkret betroffen waren ein 79-Jähriger, dem im Bereich des U-Bahnhofs Mohrenstraße von dem 34-jährigen Tatverdächtigen eine Armbanduhr entwendet worden sein soll. Der Geschädigte gab bei der Befragung durch die Polizei an, dass ihm die Uhr kurz darauf von einem unbekannten Mann zurückgegeben worden sei. Im Bereich einer Shopping-Mall am Leipziger Platz soll der 38 Jahre alte Tatverdächtige einem unbekannt gebliebenen Mann mutmaßlich mehrere Geldkarten gestohlen haben. Bei seiner Festnahme war der 38-Jährige im Besitz mehrerer solcher Karten, die nicht ihm gehörten. Bei beiden Tatverdächtigen fanden die Beamtinnen und Beamten außerdem mehrere Wertgegenstände, unter anderem diversen Schmuck, die aus weiteren Straftaten stammen könnten. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die Männer dem ermittlungsführenden Fachdezernat im Landeskriminalamt übergeben. Sowohl der 34- als auch der 38-Jährige sind einschlägig polizeibekannt. Sie sollen im Laufe des Tages einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.