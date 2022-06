Nr. 1270

Heute früh brannten in Moabit zwei Fahrzeuge. Eine aufmerksame Anwohnerin rief die Polizei kurz nach 3 Uhr in die Sickingenstraße zu einem brennenden Auto. Die Flammen griffen auf einen davor geparkten Wagen über und beschädigten darüber hinaus ein weiteres Auto und einen heruntergelassenen Rollladen einer Erdgeschosswohnung. Alarmierte Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Die beiden in Flammen stehenden Fahrzeuge brannten vollständig aus. Wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.