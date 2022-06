41-Jähriger vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1268

Mit der Veröffentlichung eines Bildes sucht die Kriminalpolizei der Direktion 2 nach dem 41-jährigen René Günther aus Charlottenburg.

Am 17. Juni 2022 verließ er gegen 17 Uhr unbemerkt die Wohnung in der Teichgräberzeile und wurde seit diesem Zeitpunkt nicht mehr gesehen.

René Günther ist geistig behindert, trägt weder Ausweispapiere noch ein Handy bei sich. Er ist sehr ruhig und kann auf Nachfrage seinen Namen und seine Anschrift benennen.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

185cm groß

sehr schlank

braune Haare

trägt vermutlich einen Dreitagebart

Er führt keine Gegenstände bei sich und nutzt bevorzugt die BVG.

Bekleidet ist er mit einer dunkelblauen langen Jeanshose, einem orangen T-Shirt und schwarzen Sportschuhen. Die bisherigen Ermittlungen verliefen ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer hat René Günther seit dem Zeitpunkt seines Verschwindens gesehen und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West), in der Charlottenburger Chaussee 75, in Berlin-Spandau, unter der Rufnummer (030) 4664-271100 oder jede andere Polizeidienststelle.