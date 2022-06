Nach Einbruch in Wohnung festgenommen

Nr. 1267

Dank der tatkräftigen Mithilfe eines 37-jährigen Mannes konnten Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 57 in der vergangenen Nacht in Mitte einen 43 Jahre alten mutmaßlichen Einbrecher festnehmen. Die Beamtinnen und Beamten wurden gegen 3.30 Uhr von einer Zeugin in die Melchiorstraße alarmiert. Dort soll sich der Tatverdächtige kurz zuvor über ein Fenster im Erdgeschoss Zugang zu einer Wohnung verschafft und diese anschließend auf demselben Weg wieder verlassen haben. Der 37-jährige Zeuge war dem Mann gefolgt und hatte ihn bis zum Eintreffen der Polizei in unmittelbarer Nähe der Wohnung festgehalten. Die Einsatzkräfte fanden bei dem Tatverdächtigen Diebesgut, das aus der Wohnung stammt. Der Mann wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übergeben. Der einschlägig polizeibekannte 43-Jährige soll im weiteren Tagesverlauf einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.