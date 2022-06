Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 1265

Heute Morgen wurde in Neukölln bei einem Verkehrsunfall ein 44-jähriger Fußgänger schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Angaben befuhr gegen 8.50 Uhr ein 43-jähriger Autofahrer die Silbersteinstraße in Richtung Karl-Marx-Straße. Beim Rechtsabbiegen in die Walterstraße fuhr der BMW-Fahrer den 44-Jährigen an, der in diesem Moment die Fahrbahn der Walterstraße überquerte. Durch den Aufprall und den Sturz wurde der Fußgänger schwer an der Schulter verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er zur stationären Behandlung aufgenommen wurde. Ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.