Radfahrer schwer verletzt

Nr. 1262

Ein Fahrradfahrer stürzte gestern Nachmittag in Köpenick und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach den bisherigen Ermittlungen und Angaben eines Zeugen befuhr der 57-jährige Mann gegen 15.10 Uhr den Radweg der Köpenicker Straße vom S-Bahnhof Wuhlheide kommend in Richtung Innovationspark. Plötzlich soll er zum Stehen gekommen und auf die Seite gekippt sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Radfahrer in ein Krankenhaus, wo er aufgrund einer schweren Kopfverletzung stationär aufgenommen wurde. Eine Fremdeinwirkung beim Unfallgeschehen ist nach dem bisherigen Ermittlungsstand nicht ersichtlich. Die Ermittlungen dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.