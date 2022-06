Gefährliche Körperverletzung – Wer kennt diese Personen?

Nr. 1261

Mit der Veröffentlichung mehrerer Bilder sucht die Polizei Berlin nach einem augenscheinlich jungen Mann, der im Dezember letzten Jahres einen weiteren Mann in Mitte verletzt haben soll. Er steht in Verdacht, einen heute 35-Jährigen in der Nacht des 6. Dezember 2021, am S-Bahnhof Alexanderplatz, mit mehreren Faustschlägen in dessen Gesicht zu Boden gebracht und ihm dort ein weiteres Mal gegen den Kopf getreten zu haben. Im Vorfeld dieser Aktion soll der Geschädigte zwei junge Frauen – mutmaßliche Begleiterinnen des Tatverdächtigen – in der Warteschlange einer dortigen Fastfood-Filiale angesprochen haben. Da die beiden wertvolle Aussagen zum Tatgeschehen treffen könnten, wird nach ihnen ebenso gesucht.