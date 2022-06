Nr. 1256

In Neukölln wurde in der vergangenen Nacht eine Radfahrerin lebensgefährlich verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen soll die 48-Jährige gegen 23.10 Uhr die Weserstraße von der Reuterstraße kommend in Richtung Pannierstraße mit ihrem Rad befahren haben und stürzte aus bislang unbekannten Gründen in Höhe der Hausnummer 202. Durch alarmierte Rettungskräfte wurde die an Kopf und Rumpf lebensgefährlich Verletzte in ein Krankenhaus gebracht, wo sie intensivmedizinisch behandelt wird. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden durch ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.