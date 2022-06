Nr. 1255

In der vergangenen Nacht wurde in Neukölln das Fahrzeug einer Autovermietung in Brand gesetzt. Gegen 1.35 Uhr sah ein Passant Flammen an einem im Sinsheimer Weg geparkten Pkw und alarmierte die Feuerwehr und Polizei. Brandbekämpfer löschten das Feuer, das sich im Innenraum des Audi ausgebreitet hatte. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.