Homophobe Beleidigung auf Bahnsteig – Polizei bittet um Mithilfe

männlich

ca. 30 bis 35 Jahre alt

Vollbartträger

kurzes schwarzes Haar

Wer kann Angaben zur Identität und/ oder zum Aufenthaltsort des gesuchten Täters geben?

Wer hat den Täter bei der Tatbegehung gesehen?

Wer kann weitere, sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt im Bayernring 44 in Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664 953 528, per Telefax unter der Nummer (030) 4664 953 599 oder per E-Mail, über die Internetwache Berlin sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Erstmeldung Nr. 2515 vom 16. November 2021: Homophobe Beleidigung auf Bahnsteig

In Steglitz zeigte gestern Nachmittag ein Mann eine homophobe Beleidigung an. Der 29-Jährige gab an, dass er kurz nach 16 Uhr auf einem Bahnsteig des S-Bahnhofes Rathaus Steglitz stand und auf Persisch mit seiner Schwester telefonierte. Ohne erkennbaren Grund soll ein unbekannt gebliebener Mann auf ihn zugekommen sein, habe ihn angerempelt und ebenfalls in persischer Sprache homophob beleidigt. Anschließend soll der Unbekannte in eine S-Bahn in Fahrtrichtung Zehlendorf eingestiegen und weggefahren sein. Die Ermittlungen zu der angezeigten Beleidigung dauern an und werden durch den Polizeilichen Staatschutz des Landeskriminalamtes geführt.