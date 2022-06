Bahnhofsshop überfallen

Nr. 1248

Ein bisher Unbekannter überfiel gestern Abend einen Laden auf einem S-Bahnhof in Grünau. Nach bisherigem Kenntnisstand begab sich der Mann gegen 19.20 Uhr in den Shop am S-Bahnhof Grünau und forderte von dem 23-jährigen Verkäufer die Herausgabe von Geld. Dabei trat er aggressiv auf und bedrohte den Angestellten mit seinen Fäusten. Daraufhin händigte er dem mutmaßlichen Räuber Geld aus und dieser flüchtete damit zum nahegelegenen Taxistand. Anschließend stieg er dort in ein Taxi, welches dann das Adlergestell in Richtung stadteinwärts fuhr. Der 23-Jährige blieb unverletzt und die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) sucht nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen nach dem Täter.