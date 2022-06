Nr. 1247

Polizei und Feuerwehr wurden in der vergangenen Nacht zu einem Mieterparkplatz im Ortsteil Wilhelmstadt alarmiert. Kurz nach Mitternacht brannte an einem Audi, der auf dem Parkplatz an der Heerstraße geparkt wurde, einer der hinteren Radkästen. Eintreffende Kräfte des Polizeiabschnitts 23 löschten die Flammen und konnten damit ein Übergreifen auf andere Fahrzeuge verhindern. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.