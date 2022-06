Firma überfallen – Mitarbeiterin verletzt

Nr. 1246

Bei einem Raubüberfall in Charlottenburg wurde eine 24-Jährige gestern Abend leicht verletzt. Die Frau hielt sich gerade an ihrem Arbeitsplatz im Erdgeschoss eines mehrstöckigen Bürogebäudes in der Straße Am Bahnhof Westend auf, als gegen 20 Uhr ein unbekannter Mann vor ihr stand. Kurze Zeit später zog dieser ein Messer und forderte die Mitarbeiterin zur Herausgabe von Geld auf. Als er ihr dann Handy und Portemonnaie wegnahm, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der die Frau Kratzwunden im Gesicht und am Hals erlitt. Anschließend brach der Unbekannte den Safe der Firma auf, entnahm daraus Bargeld in unterer fünfstelliger Höhe und flüchtete unerkannt. Die noch andauernden Ermittlungen in diesem Fall hat die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.